«Бавария» — «Барселона»: Эрнандес открыл счёт

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 «Бавария» принимает «Барселону». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). К 51-й минуте счёт 1:0 в пользу немецкой команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Бавария» — «Барселона».

На 50-й минуте встречи счёт открыл защитник мюнхенской «Баварии» Лукас Эрнандес.

В 1-м туре испанский клуб разгромно победил «Викторию Пльзень». В той игре каталонская команда пять раз поразила сетку ворот соперника, чехи смогли пробить голкипера испанцев один раз. Команда Юлиана Нагельсмана в первой для себя игре нового сезона Лиги чемпионов УЕФА победила миланский «Интер» со счётом 2:0.