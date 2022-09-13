«Бавария» — «Барселона»: Эрнандес открыл счёт
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В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 «Бавария» принимает «Барселону». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). К 51-й минуте счёт 1:0 в пользу немецкой команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Бавария» — «Барселона».
На 50-й минуте встречи счёт открыл защитник мюнхенской «Баварии» Лукас Эрнандес.
В 1-м туре испанский клуб разгромно победил «Викторию Пльзень». В той игре каталонская команда пять раз поразила сетку ворот соперника, чехи смогли пробить голкипера испанцев один раз. Команда Юлиана Нагельсмана в первой для себя игре нового сезона Лиги чемпионов УЕФА победила миланский «Интер» со счётом 2:0.
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