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«Байер» обыграл «Атлетико», забив дважды в последние 10 минут

«Байер» обыграл «Атлетико», забив дважды в последние 10 минут
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В Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» завершился матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Местный «Байер» принимал «Атлетико». Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Оба мяча были забиты в самой концовке. На 84-й минуте счёт в матче открыл Роберт Андрих, которому ассистировал Жереми Фримпонг. А на 87-й минуте Мусса Диаби установил окончательный счёт в этой встрече.

«Байер» набрал три очка. Команда из Леверкузена занимает второе место в турнирной таблице группы B. «Атлетико» с тремя очками находится на третьем месте. Лидирует в группе B бельгийский «Брюгге», набравший шесть очков.

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Байер» сыграет в гостях с «Порту», а «Атлетико» встретится с «Брюгге».

Лига чемпионов. Группа B. 2-й тур
13 сентября 2022, вторник. 22:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
2 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Андрих – 84'   2:0 Диаби – 87'
Комментарии
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