«Брюгге» в гостях разгромил «Порту»
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Сегодня, 13 сентября, состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов группы B между «Порту» и «Брюгге». Команды играли на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). Противостояние завершилось со счётом 4:0 в пользу гостей.
На 15-й минуте Ферран Жутгла реализовал пенальти. Спустя две минуты после начала второго тайма Камаль Сова с передачи Феррана Жутглы укрепил преимущество бельгийского клуба. Затем голами отметились Андреас Сков Ольсен и Антонио Нуса.
После сегодняшней игры команда Карла Хуфкенса лидирует в квартете B. На втором месте располагается «Байер», третье и четвёртое места занимают «Атлетико» и «Порту» соответственно. Сегодня леверкузенцы обыграли «матрасников» со счётом 2:0. Голы были забиты на 84-й и 87-й минутах.
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