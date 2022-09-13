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«Брюгге» в гостях разгромил «Порту»

«Брюгге» в гостях разгромил «Порту»
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Сегодня, 13 сентября, состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов группы B между «Порту» и «Брюгге». Команды играли на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). Противостояние завершилось со счётом 4:0 в пользу гостей.

На 15-й минуте Ферран Жутгла реализовал пенальти. Спустя две минуты после начала второго тайма Камаль Сова с передачи Феррана Жутглы укрепил преимущество бельгийского клуба. Затем голами отметились Андреас Сков Ольсен и Антонио Нуса.

После сегодняшней игры команда Карла Хуфкенса лидирует в квартете B. На втором месте располагается «Байер», третье и четвёртое места занимают «Атлетико» и «Порту» соответственно. Сегодня леверкузенцы обыграли «матрасников» со счётом 2:0. Голы были забиты на 84-й и 87-й минутах.

Лига чемпионов. Группа B. 2-й тур
13 сентября 2022, вторник. 22:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
0 : 4
Брюгге
Брюгге, Бельгия
0:1 Жутгла – 15' (пен)   0:2 Сова – 47'   0:3 Сков Ольсен – 52'   0:4 Нуса – 89'
Комментарии
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