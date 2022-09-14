Президент «Барселоны» — о поражении в матче с «Баварией»: ничего не хочу говорить

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отказался комментировать поражение каталонской команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией» (0:2).
«Я ничего не хочу говорить», — приводит слова Лапорты журналист Тоби Альтшеффль на своей странице в социальных сетях.
Мюнхенская «Бавария» набрала шесть очков и поднялась на первое место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023. «Барселона» (3) — на втором месте. Соперниками команд по группе С являются миланский «Интер» (3) и «Виктория Пльзень» (0).
В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА мюнхенская «Бавария» сыграет с пльзеньской «Викторией», а «Барселона» проведёт выездной матч с «Интером».
Левандовски приветствует игроков «Барселоны»
- 14 сентября 2022
-
00:52
-
00:37
-
00:34
-
00:28
-
00:21
-
00:18
-
00:12
-
00:07
- 13 сентября 2022
-
23:56
-
23:54
-
23:54
-
23:54
-
23:51
-
23:16
-
23:13
-
23:09
-
22:54
-
22:50
-
22:50
-
22:47
-
22:37
-
22:35
-
22:10
-
21:48
-
21:46
-
21:41
-
21:35
-
21:34
-
21:15
-
21:08
-
21:05
-
21:02
-
20:58
-
20:45
-
20:43