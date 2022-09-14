Президент «Барселоны» — о поражении в матче с «Баварией»: ничего не хочу говорить

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отказался комментировать поражение каталонской команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией» (0:2).



«Я ничего не хочу говорить», — приводит слова Лапорты журналист Тоби Альтшеффль на своей странице в социальных сетях.



Мюнхенская «Бавария» набрала шесть очков и поднялась на первое место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023. «Барселона» (3) — на втором месте. Соперниками команд по группе С являются миланский «Интер» (3) и «Виктория Пльзень» (0).



В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА мюнхенская «Бавария» сыграет с пльзеньской «Викторией», а «Барселона» проведёт выездной матч с «Интером».

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