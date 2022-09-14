Результаты матчей Лиги чемпионов 13 сентября, турнирная таблица

В Лиге чемпионов были сыграны первые матчи 2-го тура. Во вторник, 13 сентября, состоялись матчи групп A, B, C и D.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию все результаты второго игрового дня.



Группа А



«Ливерпуль» (Англия) — «Аякс» (Нидерланды) — 2:1

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Наполи» (Италия) — перенесён



Группа B

«Порту» (Португалия) — «Брюгге» (Бельгия) — 0:4

«Байер» (Германия) — «Атлетико» (Испания) — 2:0

Группа С

«Бавария» (Германия) — «Барселона» (Испания) — 2:0

«Виктория Пльзень» (Чехия) — «Интер» (Италия) — 0:2



Группа D

«Спортинг» (Португалия) — «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — 2:0

«Марсель» (Франция) — «Айнтрахт» (Германия) — 0:1

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».