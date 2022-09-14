Хайнер: в матче с «Барселоной» все могли увидеть, что Левандовски любит «Баварию»

Президент «Баварии» Херберт Хайнер высказался о победе немецкого клуба в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной» (2:0).



«В этом матче все могли увидеть, что Роберт Левандовски любит «Баварию» (смеётся)», — приводит слова Хайнера журналист Тоби Альтшеффль на своей странице в социальных сетях.



Мюнхенская «Бавария» набрала шесть очков и поднялась на первое место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023. «Барселона» (3) — на втором месте. Соперниками команд по группе С являются миланский «Интер» (3) и «Виктория Пльзень» (0).



В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА мюнхенская «Бавария» сыграет с пльзеньской «Викторией», а «Барселона» проведёт выездной матч с «Интером».