Педри: поражение в игре с «Баварией» не говорит о настоящем раскладе сил

Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал поражение в матче 2-го тура Лиги чемпионов с «Баварией» (0:2).
«Этот результат не говорит о настоящем раскладе сил в игре. Наша игра в первом тайме заслуживала гораздо большего, чем ничья перед перерывом. У нас были возможности идти вперёд. Но, конечно, если вы не можете реализовать свои моменты с таким соперником, как «Бавария», вы в конечном счёте уступите.
Они вышли вперёд из-за нашей ошибки при подаче углового. Но сейчас пришло время заняться делами. Нам надо вспомнить, что мы провели очень хороший первый тайм», — цитирует Педри пресс-служба УЕФА.
У каких футболистов самые огромные отступные?
Мюнхенская «Бавария» набрала шесть очков и поднялась на первое место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023. «Барселона» (3) — на втором месте. Соперниками команд по группе С являются миланский «Интер» (3) и «Виктория-Пльзень» (0).
- 14 сентября 2022
-
00:52
-
00:37
-
00:34
-
00:28
-
00:21
-
00:18
-
00:12
-
00:07
- 13 сентября 2022
-
23:56
-
23:54
-
23:54
-
23:54
-
23:51
-
23:16
-
23:13
-
23:09
-
22:54
-
22:50
-
22:50
-
22:47
-
22:37
-
22:35
-
22:10
-
21:48
-
21:46
-
21:41
-
21:35
-
21:34
-
21:15
-
21:08
-
21:05
-
21:02
-
20:58
-
20:45
-
20:43