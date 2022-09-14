Педри: поражение в игре с «Баварией» не говорит о настоящем раскладе сил

Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал поражение в матче 2-го тура Лиги чемпионов с «Баварией» (0:2).

«Этот результат не говорит о настоящем раскладе сил в игре. Наша игра в первом тайме заслуживала гораздо большего, чем ничья перед перерывом. У нас были возможности идти вперёд. Но, конечно, если вы не можете реализовать свои моменты с таким соперником, как «Бавария», вы в конечном счёте уступите.

Они вышли вперёд из-за нашей ошибки при подаче углового. Но сейчас пришло время заняться делами. Нам надо вспомнить, что мы провели очень хороший первый тайм», — цитирует Педри пресс-служба УЕФА.

У каких футболистов самые огромные отступные?

Мюнхенская «Бавария» набрала шесть очков и поднялась на первое место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023. «Барселона» (3) — на втором месте. Соперниками команд по группе С являются миланский «Интер» (3) и «Виктория-Пльзень» (0).