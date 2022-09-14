Нагельсман: в первом тайме у «Барселоны» было больше шансов, чем у «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман признал, что в матче 2-го тура группового этапа в Мюнхене «Барселона» выглядела лучше в первом тайме, однако в целом по игре результат, по его мнению, закономерен.
«В первом тайме у «Барселоны» было больше шансов, чем у нас. Мы не лучшим образом распоряжались мячом возле чужой штрафной. Зато второй тайм удался «Баварии» намного лучше. Наша эффективность сыграла решающую роль», – приводит слова Нагельсмана официальный сайт УЕФА.
Первый тайм матча «Бавария» – «Барселона» при игровом преимуществе каталонцев завершился без забитых мячей – 0:0. Однако вскоре после перерыва мюнхенцы отличились дважды с интервалом в четыре минуты: сначала Лукас Эрнандес нанёс точный удар головой после подачи Киммиха, а затем чемпионы Германии провели быструю атаку через центр, в результате которой Лерой Зане вошёл в штрафную и пробил рядом с ногой тер Штегена.
После двух туров «Бавария» возглавляет турнирную таблицу группы с шестью очками. У «Барселоны» и «Интера» по три очка, чешская «Виктория» дважды проиграла.
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