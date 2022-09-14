Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» от «Байера»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился комментарием по окончании матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в Леверкузене, где его команда пропустила дважды в концовке встречи и потерпела поражение.



«Мы не смогли решить исход матча за 70-80 минут. К этому времени, в заключительной фазе матча, предпочтительно иметь больше спокойствия в игре. В конце концов, мы приняли неверные решения, а соперник поймал нас открытыми. «Байер» выиграл матч двумя хорошими контратаками.



Прямо сейчас нам нужно забыть об этой встрече. Впереди два матча с «Брюгге», где также будет очень тяжело. Бельгийцы сегодня выиграли свой матч, так что в нашей группе всё очень конкурентно, как и всегда в Лиге чемпионов», – приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА со ссылкой на флеш-интервью Movistar.

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