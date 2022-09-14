Роман Шишкин: «Спартак» не держит игру – не стоило развешивать уши и давать авансы

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин высказался о спаде в игре и результатах красно-белых, которые в четырёх последних турах РПЛ потерпели три поражения (от «Динамо», «Зенита» и «Ростова»), обыграв только воронежский «Факел».



«Случилось то, о чем я говорил давно, когда «Спартак» очень хорошо начал сезон, без поражений. Но не стоило «уши развешивать» и давать каких-то авансов команде, посмотреть на дистанцию. И вот эта дистанция не так далеко отошла, но команду начало чуть-чуть лихорадить. Причем, лихорадить, скажем так, по делу. В последних играх, плюс я бы отнёс сюда и матч с «Динамо», потерялась какая-то целостность, рисунок игры. И всё зависит от индивидуальных действий: например, сможет ли что-то сделать Квинси, или как-то проявит себя Соболев. Но в целом команда не держит игру – и это было видно по матчам с «Зенитом» и «Ростовом». Вроде в Ростове забили хороший, красивый гол, можно было в какой-то момент и по счёту сыграть. Но опять какие-то непонятные, глупые ошибки. В том же моменте с голом Уткина – побежали в контратаку, отдали мяч сопернику, получили. Потом Рыбус покатил в центре поля, пропустили почти такой же гол, как с «Динамо». И потерялась какая-то уверенность, что команда может добиться хорошего результата.



Можно взять для сравнения «Зенит»: последние сезоны команда может проиграть какую-то игру, сбавить обороты в какой-то момент, но чтобы вот так выпадать – такого у петербуржцев не было. Понятно, что, по сравнению со «Спартаком», и комплектование, и бюджеты разные. Но если мы в начале сезона говорим про чемпионство… А на сегодняшний день этот «Спартак» способен занять место, ну, не ниже пятого, может побороться за третье. Жаль, конечно, печально и обидно, но пока что есть, то есть», – приводит слова Шишкина «РБ Спорт».