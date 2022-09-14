«Артист». Главный тренер «ПСЖ» Галтье высказался о хорошей форме Неймара

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье поделился мнением о нападающем команды Неймаре, который в девяти матчах этого сезона забил 10 голов и отдал семь результативных передач.
«Я мог бы сказать, что Неймар так начал сезон благодаря мне и нашему тренерскому штабу. Шучу. Было бы очень просто так думать. Но в прошлом сезоне он был менее эффективен, участвовал меньше. Должен сказать, что у Неймара самые высокие цели в нынешнем сезоне.
Он прибыл и начал подготовку вовремя, находясь в отличной форме, потому что хорошо работал и до неё. А мы стараемся поместить его в оптимальные условия, чтобы у него было самое лучшее настроение. Ней – артист, распасовщик и завершитель, когда он в порядке физически и психологически, это непременно видно. Вот почему он так хорошо выступает. Он много работает в атаке, но не только – также и в стремлении вернуть команде мяч», – приводит слова Галтье официальный сайт «ПСЖ».
- 14 сентября 2022
-
04:50
-
04:32
-
04:03
-
03:33
-
03:15
-
03:05
-
02:53
-
02:27
-
02:13
-
01:58
-
01:48
-
00:52
-
00:37
-
00:34
-
00:28
-
00:21
-
00:18
-
00:12
-
00:07
- 13 сентября 2022
-
23:56
-
23:54
-
23:54
-
23:54
-
23:51
-
23:16
-
23:13
-
23:09
-
22:54
-
22:50
-
22:50
-
22:47
-
22:37
-
22:35
-
22:10
-
21:48