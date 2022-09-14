«Артист». Главный тренер «ПСЖ» Галтье высказался о хорошей форме Неймара

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье поделился мнением о нападающем команды Неймаре, который в девяти матчах этого сезона забил 10 голов и отдал семь результативных передач.



«Я мог бы сказать, что Неймар так начал сезон благодаря мне и нашему тренерскому штабу. Шучу. Было бы очень просто так думать. Но в прошлом сезоне он был менее эффективен, участвовал меньше. Должен сказать, что у Неймара самые высокие цели в нынешнем сезоне.



Он прибыл и начал подготовку вовремя, находясь в отличной форме, потому что хорошо работал и до неё. А мы стараемся поместить его в оптимальные условия, чтобы у него было самое лучшее настроение. Ней – артист, распасовщик и завершитель, когда он в порядке физически и психологически, это непременно видно. Вот почему он так хорошо выступает. Он много работает в атаке, но не только – также и в стремлении вернуть команде мяч», – приводит слова Галтье официальный сайт «ПСЖ».

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