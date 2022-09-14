Кузьмичёв покинул «Спартак» из-за Каттани

Бывший заместитель генерального директора московского «Спартака» Владимир Кузьмичёв рассказал, что ушёл из команды из-за прихода в клуб Луки Каттани.



«Никакой обиды нет и быть не может. У меня были хорошие отношения со всеми сотрудниками офиса, в Академии, во второй команде, абсолютно нормальные рабочие отношения с Леонидом Арнольдовичем.



Мой уход был обусловлен именно приходом господина Каттани, который совершенно по-своему, скажем мягко, видел развитие молодёжного футбола. Мне изначально было понятно, что это тупиковый путь. И чтобы это не вылилось в очередной скандал, ругань или конфликт, я пришёл к акционеру и честно рассказал своё видение ситуации. Меня поняли, но отметили, что есть спортивный директор, который всё будет определять. Поэтому никакой обиды у меня не осталось, всё было предельно честно как с моей стороны, так и со стороны клуба.



Если появится приглашение, то я с удовольствием поработал бы, потому что за 3,5 месяца что-то сделать просто невозможно. А потенциал у академии и тех мальчишек, которые есть в структуре «Спартака», просто колоссальный», – приводит слова Кузьмичёва Metaratings.