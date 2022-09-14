Нигматуллин: Рано или поздно Алексей Миранчук вернётся в «Локомотив»

Бывший голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о российских полузащитниках братьях Антоне и Алексее Миранчуках.
«В данной ситуации Антону нужно думать не о нахождении поближе к брату, а о возвращении «Локомотиву» былой славы совместными усилиями. Но, боюсь, в нынешней ситуации с нынешним руководством и тренерским штабом это будет сделать тяжело. Поэтому остаётся пожелать терпения. Фамилия Миранчуков связана с «Локомотивом». Думаю, что и брат рано или поздно вернётся именно в «Локомотив», – приводит слова Нигматуллина Metaratings.
Напомним, Алексей Миранчук травмировался в матче первого тура итальянской Серии А с клубом «Монца» (2:1). В концовке первого тайма встречи полузащитник отметился забитым голом. Позже стало известно, что у Миранчука диагностировано повреждение задней поверхности бедра.
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