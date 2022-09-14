Кузьмичёв считает, что в «Зените» будут отдавать предпочтение вратарю Ивану

Бывший директор по подготовке резерва «Зенита» Владимир Кузьмичёв высказался о конкуренции вратарей в команде сине-бело-голубых.



«Состав «Зенита» сегодня позволяет совершенно спокойно использовать Одоевского в полной мере, в команде дают ему играть, но в то же время всё равно приобрели бразильского вратаря Ивана. И как только он адаптируется, Сергей Богданович будет отдавать предпочтение приобретённому игроку, а не своему, который в силу молодости будет совершать какие-то ошибки. Всё идет от руководителя — он ставит задачу, а все остальные должны её решать.



Была бы скорректирована задача, особенно с учётом отсутствия европейских турниров, с учётом состава «Зенита», они могли бы давать возможность одному-двум воспитанникам в отдельных матчах, например, с «Оренбургом», и смотреть, насколько ребята адаптируются», – приводит слова Кузьмичёва Metaratings.

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