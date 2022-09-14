Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владислав Игнатьев рассказал забавную историю про Сергея Галицкого

Владислав Игнатьев рассказал забавную историю про Сергея Галицкого
Комментарии

Бывший российский полузащитник «Краснодара» Владислав Игнатьев поделился забавной историей о владельце клуба Сергее Галицком.

«Я там поиграл всего год. Потом перешёл в «Кубань» — даже вещи из квартиры не пришлось далеко перевозить, переехал в соседний район. Но в «Краснодаре» было интересно. Команда тогда строилась. Галицкий — мировой человек. Прилетал на базу на вертолёте и часто сам выходил на поляну в обуви «Loro Piana» — любил крутить мяч с углового в ворота. Когда я видел, что мяч все никак не залетает, специально двигал ворота, чтобы Сергей Николаевич забил», – приводит слова Игнатьева Sport24.

Галицкий является основателем и владельцем «Краснодара». Краснодарскому клубу в феврале 2023 года исполнится 15 лет.

Новость по теме
Олусегун: пока не хочу уходить из «Краснодара». Сильно уважаю Галицкого, а он — меня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022