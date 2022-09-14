Владислав Игнатьев рассказал забавную историю про Сергея Галицкого
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Бывший российский полузащитник «Краснодара» Владислав Игнатьев поделился забавной историей о владельце клуба Сергее Галицком.
«Я там поиграл всего год. Потом перешёл в «Кубань» — даже вещи из квартиры не пришлось далеко перевозить, переехал в соседний район. Но в «Краснодаре» было интересно. Команда тогда строилась. Галицкий — мировой человек. Прилетал на базу на вертолёте и часто сам выходил на поляну в обуви «Loro Piana» — любил крутить мяч с углового в ворота. Когда я видел, что мяч все никак не залетает, специально двигал ворота, чтобы Сергей Николаевич забил», – приводит слова Игнатьева Sport24.
Галицкий является основателем и владельцем «Краснодара». Краснодарскому клубу в феврале 2023 года исполнится 15 лет.
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