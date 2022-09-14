Владимир Кузьмичёв рассказал о финансировании «Спартака-2», академии и молодёжки

Бывший заместитель генерального директора московского «Спартака» Владимир Кузьмичёв поделился информацией о финансировании второй команды, академии клуба и молодёжного клуба.
«В чём разница между молодёжной командой и второй? В «двойке» довольно молодые ребята соревнуются в турнире с мужиками, которые оказывают совершенно иной уровень сопротивления. И процесс перехода игроков из детско-юношеского футбола во взрослый даёт много информации. Мы видим, насколько активно дети начинают проявлять себя в мужском футболе.
Это даёт больше информации, чем участие ребят в турнире молодёжных команд. Там ребята играют со сверстниками, разницы между матчами ЮФЛ и молодёжных команд немного. А здесь этот этап необходим. Тем более что на финансирование «двойки», академии и молодёжной команды тратится не больше 5% от общего бюджета «Спартака» на сезон. Это не такие затраты, на которых можно экономить. Считаю, что вторая команда необходима», – приводит слова Кузьмичёва Metaratings.
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