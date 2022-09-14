Ибрагимович рассказал о нежелании завершать профессиональную карьеру

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что на данный момент не имеет планов по завершению карьеры футболиста, несмотря на тяжёлую травму.
«Я скоро вернусь. Не собираюсь завершать карьеру. Я вернусь и не сдамся», — цитирует 40-летнего шведа авторитетный инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Напомним, что Ибрагимович продолжает восстановление после перенесённой операции на колене. Возвращение знаменитого шведского форварда в строй ожидается в январе 2023 года. В июле он подписал новый годичный контракт с миланской командой, в составе которой в сезоне-2021/2022 стал чемпионом Италии.
Помимо «Милана», за который Златан также играл с 2010 по 2012 год, Ибрагимович выступал в составе «Мальмё», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
Посмотрите, как Ибрагимович заводил болельщиков «Милана» после чемпионства:
- 14 сентября 2022
-
08:02
-
08:01
-
07:52
-
07:41
-
07:13
-
07:01
-
06:31
-
06:20
-
06:17
-
06:10
-
05:42
-
05:35
-
05:30
-
05:16
-
04:50
-
04:32
-
04:03
-
03:33
-
03:15
-
03:05
-
02:53
-
02:27
-
02:13
-
01:58
-
01:48
-
00:52
-
00:37
-
00:34
-
00:28
-
00:21
-
00:18
-
00:12
-
00:07
- 13 сентября 2022
-
23:56
-
23:54