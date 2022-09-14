В. Игнатьев рассказал, как Слуцкий подверг его штрафу на 1000 евро из-за употребления пива

Экс-защитник «Рубина» и «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился воспоминаниями, как в молодости во время выступлений за «Крылья Советов», тогдашний наставник команды из Самары Леонид Слуцкий оштрафовал его за употребление алкоголя на сборах.

«Мои первые сборы в «Крыльях», Австрия. По расписанию у нас каждый день было по две тренировки — утренняя и вечерняя. В последний день вечерняя была легкой, и ребята после нее решили расслабиться — выпить пива в баре при отеле. Олег Иванов, Рома Шишкин и Стас Иванов. Я — молодой пацан — тоже решил пойти с ними. Взяли по бокалу, сидим, и как назло заходит Слуцкий. Никогда туда не заходил, а тут вдруг решил.

Его реакция была сильнейшей. Подходит и говорит: «Ладно, Олег Иванов — бронзовый призер чемпионата Европы. Ладно, Рома Шишкин — двукратный серебряный призер чемпионата России. Но ты то, Игнат, куда!?» В итоге оштрафовал меня на тысячу евро. Самое дорогое пиво в моей жизни, ха-ха», — цитирует Игнатьева Sport24.