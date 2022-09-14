Бывший игрок «Барселоны» и «Арсенала» Александр Глеб рассказал, чем Самара круче Лондона

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» и лондонского «Арсенала» Александр Глеб поделился впечатлением о переезде в Самару после Лондона.



«К чему пришлось привыкать в Самаре? В футбольном плане — ни к чему, тем более в команде было много белорусов. Хотя мы и не делились: русские, белорусы, почти семейная атмосфера. Задача тем более была крайне простая — не вылететь. Так что работали ради этой чёткой цели, и получилось.



Дороги были плохие, это правда. База отличная, но добираться до неё — отдельное приключение. К домашнему ЧМ сделали поприличнее, но в первый приезд ровные дороги в Самаре найти было почти нереально. Другое дело, что мы с ребятами не то чтобы особо с этой базы и стремились выбираться. Я, по большому счёту, город так и не посмотрел. В чём Самара круче Лондона? В Лондоне не выпускают космические ракеты, а в Самаре — выпускают. Круто? Круто!» – приводит слова Глеба Sport24.