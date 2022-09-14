«Бавария» обыграла «Барселону», победа «Динамо» над «Ахматом» в Кубке. Главное к утру

Мюнхенская «Бавария» победила всухую каталонскую «Барселону» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, столичное «Динамо» переиграло грозненский «Ахмат» в матче Кубка России, российского хоккеиста «Чайки» Дмитрия Комарова дисквалифицировали из-за допинга. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Бавария» уверенно обыграла «Барселону» в матче Лиги чемпионов.
2. «Динамо» обыграло «Ахмат» в домашнем матче Кубка России.
3. Международная федерация хоккея с шайбой дисквалифицировала российского хоккеиста.
4. Обладатель Кубка Стэнли ушёл в отставку после решения ФХС вызывать игроков из КХЛ.
5. «Тоттенхэм» проиграл «Спортингу». Оба гола лондонцы пропустили после 89-й минуты.
6. Экс-игрок «Барселоны» Глеб рассказал, когда был ближе всего к переходу в топ-команду РПЛ.
7. «Динамо» побеждало «Ахмат», Медведева наблюдала с трибуны. Фото с матча Кубка России.
8. Результаты матчей Лиги чемпионов 13 сентября, турнирная таблица.
9. Определилась первая полуфинальная пара Евробаскета-2022.
10. «Напряжённое лето для Кирилла». Генменеджер «Миннесоты» высказался о возвращении Капризова.
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