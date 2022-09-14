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Главный тренер «Ариса» Шпилевский: Кокорина команда хорошо приняла

Главный тренер «Ариса» Шпилевский: Кокорина команда хорошо приняла
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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался об игре российского нападающего Александра Кокорина.

«Саша пока набирает форму. Но уже выглядит лучше, чем сразу после приезда. Чувствуется, что он акклиматизировался, команда его хорошо приняла. По тому, как он радовался победе над АПОЭЛем, как он переживал, видно, что он заряжен и имеет огромное желание играть. А эта победа была для нас очень значима.

Конечно, хочется, чтобы он как можно быстрее набрал лучшие кондиции. Поэтому понятно, что я рассчитывал, что он выйдет на тот матч. Он имеет огромный опыт игры в важных встречах, поэтому нам нужен был его опыт в таком матче. Он хорошо вышел на поле, я остался доволен его игрой», – приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

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