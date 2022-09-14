Сербская футболистка ЦСКА прокомментировала бан России в Лиге чемпионов и на Евро-2022

Защитница ЖФК ЦСКА и сборной Сербии Невена Дамьянович рассказала, как относится к отсутствию еврокубков в этом сезоне и о бане женской сборной России на международных турнирах.



«Мне жаль, что так происходит, я люблю Лигу чемпионов. Но это что-то, что ты не можешь контролировать, тут остаётся только смириться. Для меня было шоком, что сборную России отстранили от Евро-2022. Для девушек, которые прошли квалификацию и стыки — это невероятный удар. Не хочу обсуждать политику, но это очень грустно, спорт должен быть отдельно от неё.



Этот чемпионат Европы был невероятным, он показал, насколько сильным стал женский футбол. Мне жаль, что россиянки не смогли представить свою страну там», – сказала Дамьянович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.



Полностью интервью с Невеной Дамьянович читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.