Сербская защитница ЦСКА сравнила деньги в мужском и женском футболе

Футболистка ЖФК ЦСКА и сборной Сербии Невена Дамьянович прокомментировала разницу в финансировании мужского и женского футбола.



«Мужской футбол — это огромный и весьма влиятельный бизнес. Вспомните коронавирус. Футбол смог вернуться во время мировой пандемии всего через три месяца паузы. Это мало для такой глобальной проблемы, но почти все чемпионаты смогли возобновиться очень быстро.



У футбола миллионы фанатов. Когда у тебя есть что-то такое огромное, ты, конечно, вкладываешь в это много денег. Сейчас нормально тратить на трансферы 100 миллионов. А 10 лет назад это казалось чем-то сумасшедшим, нереальным.



Если честно, не думаю, что в женском футболе будут подобные цифры. Но, например, в США появляются большие зарплаты, а обеим сборным платят одинаково. Мне бы хотелось, чтобы мы быстро приблизились к цифрам мужского футбола, но вряд ли это возможно», – сказала Дамьянович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

Полностью интервью с Невеной Дамьянович читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.