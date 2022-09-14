Сербская защитница ЦСКА оценила уровень женского футбола в России

Невена Дамьянович, футболистка ЖФК ЦСКА и сборной Сербии, ранее выступавшая за лиссабонский «Спортинг», рассказала, что думает об уровне женского футбола в России.



«Я была удивлена, что здесь каждая игра сложная, нет лёгких соперников. Это интересно, потому что заранее не можешь предсказать, как сложится матч. Даже когда кажется, что твоя команда намного сильнее, соперник создаёт тебе достаточно проблем. Мы недавно играли с «Рубином» и выиграли, к счастью, мне удалось забить. Но было тяжело. Хотя со стороны может показаться, что как будто это было просто», – сказала Дамьянович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.



Полностью интервью с Невеной Дамьянович читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.