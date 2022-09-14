«До сих пор мурашки». Футболистка ЦСКА и сборной Сербии — о победе над сборной Германии

Защитница ЦСКА и сборной Сербии Невена Дамьянович рассказала об эмоциях своей команды после победы над сборной Германии в апреле этого года в рамках квалификации ЧМ-2023. Сербки выиграли со счётом 3:2 на своём поле.



«Да, тот матч был в мой день рождения, это был мой лучший день рождения в жизни. Мы были единой командой, сосредоточились на тактике и добились победы. У меня мурашки до сих пор. Ты знаешь, когда ты из маленькой страны, ты почти всегда андердог. Все вокруг ждут, что ты проиграешь. Наша культура другая: когда нам говорят, что мы чего-то не можем сделать, мы выдадим свой максимум, чтобы доказать обратное. Я люблю это в Сербии.



У нашего вратаря во время матча был перелом пальца, но из-за адреналина она даже ничего не почувствовала и заметила это уже в раздевалке после игры. Спорт даёт столько невероятных эмоций», – сказала Дамьянович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.



Полное интервью с Невеной Дамьянович читайте на «Чемпионате».