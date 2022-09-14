Защитница ЦСКА: бабушке и дедушке пришлось с одним чемоданом в руках бросить дом в Косове

Защитница ЖФК ЦСКА и сборной Сербии Невена Дамьянович рассказала о бабушке с дедушкой, родившихся в Косове, а также об отношении к сербско-косовскому конфликту.



«Мои бабушка с дедушкой были родом из Косова, им пришлось бросить свой дом с одним чемоданом в руках. Так же и с другими родственниками — двоюродные братья, тёти, дяди. Оставаться там было слишком опасно для них. Я осознала, как это страшно, только когда выросла. Мои бабушка с дедушкой жили в Косове всю свою жизнь — боже мой, представить не могу, как они себя чувствовали, когда им пришлось оставить всё, что они там строили годами, собрав с собой только самое необходимое в одной сумке.



Знаю, что сейчас продолжается конфликт, но сейчас я стараюсь не читать об этом — мне надо сосредоточиться на футболе и на игре за сборную (на момент разговора Невена находилась в расположении сборной Сербии на финальных матчах отбора на ЧМ-2023. — Прим. «Чемпионата»). Это большой стресс, поэтому пока что я решила не читать о том, что происходит на границе. У меня есть возможность представлять свою страну на международной арене. Сербские спортсмены достигают высот в разных видах спорта. Это лучший способ рассказать о своей стране. Всегда испытываю гордость, когда надеваю футболку сборной Сербии», – сказала Дамьянович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.



Полное интервью с Невеной Дамьянович читайте на «Чемпионате».