В. Игнатьев — о Кварацхелии: не успеваю поздравлять его с забитыми мячами
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Бывший футболист «Локомотива» и «Рубина» Владислав Игнатьев поделился мнением об игре полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии. Он выразил уверенность, что хавбек и дальше продолжит показывать высокий уровень в Италии.
«Хвича всегда был простым и скромным парнем. Мы с ним на связи. Не успеваю поздравлять его с забитыми мячами. Он шикарно начал сезон в «Наполи». Уверен, он и дальше будет покорять Италию», — цитирует Игнатьева Sport24.
Хвича Кварацхелия в шести матчах за «Наполи» в чемпионате Италии забил четыре гола и отдал результативную передачу. Грузинский футболист был признан игроком месяца в Серии А. Кварацхелия перешёл в «Наполи» перед началом нынешнего сезона из «Динамо» Батуми (Грузия).
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