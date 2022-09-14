Новичок «Динамо» Даса: Слуцкий — отличный мужик. В Нидерландах был легендой!

Защитник «Динамо» Эли Даса поделился мнением о работе с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким, с которым он пересекался в «Витессе» (Нидерланды). Он рассказал, что наставник никогда не отказывал в интервью и всегда находился в хорошем настроении.



«Я работал со Слуцким в «Витессе». Вы все знаете, что это за человек. В Нидерландах он был легендой! После игры он никогда не отказывал в интервью, всегда был весел. Отличный мужик и классный тренер.



Он вылетел из РПЛ в прошлом сезоне? В футболе всё возможно. Но он остался в «Рубине», а это многое говорит о нём как о человеке. У него есть амбиции вернуться обратно. Он хочет выигрывать и снова быть в топе», — сказал Даса в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Новость по теме Защитник «Динамо» Даса обратился к болельщикам после победы над «Ахматом»