«Локомотив» — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 15:00
Поделиться
Сегодня, 14 сентября, в матче группового этапа Кубка России сезона-2022/2023 «Локомотив» сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Краснодар».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым. В роли ассистентов судьи выступят Рашид Абусуев и Максим Ковалёв. Резервный рефери — Сергей Чебан.
В прошлом туре группового этапа Кубка России московский «Локомотив» проиграл «Пари Нижнему Новгороду» со счётом 0:2, а «Краснодар» одержал победу в матче с подмосковными «Химками» (2:0).
Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак».
Комментарии
- 14 сентября 2022
-
13:26
-
13:23
-
13:22
-
13:03
-
13:00
-
12:50
-
12:45
-
12:40
-
12:36
-
12:36
-
12:35
-
12:20
-
12:15
-
12:11
-
12:10
-
12:09
-
12:05
-
12:00
-
11:58
-
11:50
-
11:45
-
11:43
-
11:35
-
11:34
-
11:30
-
11:30
-
11:15
-
11:06
-
11:00
-
11:00
-
10:55
-
10:44
-
10:43
-
10:40
-
10:20
Партнерский контент