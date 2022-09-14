«Локомотив» — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 15:00

Сегодня, 14 сентября, в матче группового этапа Кубка России сезона-2022/2023 «Локомотив» сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Краснодар».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым. В роли ассистентов судьи выступят Рашид Абусуев и Максим Ковалёв. Резервный рефери — Сергей Чебан.



В прошлом туре группового этапа Кубка России московский «Локомотив» проиграл «Пари Нижнему Новгороду» со счётом 0:2, а «Краснодар» одержал победу в матче с подмосковными «Химками» (2:0).



Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак».