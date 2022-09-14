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«Крылья Советов» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 17:30

«Крылья Советов» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 17:30
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Сегодня, 14 сентября, в матче группового этапа Кубка России сезона-2022/2023 «Крылья Советов» сыграют с «Зенитом». Встреча состоится на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Начало матча — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Крылья Советов» — «Зенит».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. В роли ассистентов судьи выступят Дмитрий Чельцов и Константин Шаламберидзе. Резервный рефери — Кирилл Силантьев.

В прошлом туре группового этапа Кубка России самарские «Крылья Советов» проиграли «Спартаку» со счётом 0:1, а санкт-петербургский «Зенит» одержал победу в матче с «Факелом» (2:0).

Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак».

«Крылья Советов» — «Зенит». Чемпион голоден после 8:0. Самара, встречай! «Крылья Советов» — «Зенит». Чемпион голоден после 8:0. Самара, встречай!
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