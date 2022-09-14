«Крылья Советов» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 17:30

Сегодня, 14 сентября, в матче группового этапа Кубка России сезона-2022/2023 «Крылья Советов» сыграют с «Зенитом». Встреча состоится на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Начало матча — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Крылья Советов» — «Зенит».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. В роли ассистентов судьи выступят Дмитрий Чельцов и Константин Шаламберидзе. Резервный рефери — Кирилл Силантьев.



В прошлом туре группового этапа Кубка России самарские «Крылья Советов» проиграли «Спартаку» со счётом 0:1, а санкт-петербургский «Зенит» одержал победу в матче с «Факелом» (2:0).



Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак».