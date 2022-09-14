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Смородская ответила Заварзину, заявившему, что она вмешивалась в работу тренера

Смородская ответила Заварзину, заявившему, что она вмешивалась в работу тренера
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская ответила экс генеральному директору московских «Спартака» и «Динамо» Юрию Заварзину, который заявил, что она вмешивалась в работу специалистов, тренировавших железнодорожников.

«Я никогда не занималась никакими тактическими вопросами. Как раз для этого и назначают тренера, чтобы он этим занимался. Пусть эту байку себе рассказывает, а не людям. Это неправда», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее бывший генеральный директор московских «Спартака» и «Динамо» Юрий Заварзин вспомнил, как Борис Игнатьев, который был в тот момент главным тренером «Локомотива», заявил Ольге Смородской, что она не разбирается в футболе.

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