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Лаксальт: пока не успел показать Маричалу Москву — очень мало свободного времени

Лаксальт: пока не успел показать Маричалу Москву — очень мало свободного времени
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Защитник «Динамо» Диего Лаксальт поделился мнением о новичке московской команды защитнике Николасе Маричале.

«Наши новички — крутые ребята. Они отлично справляются: говорят по-английски, стараются как можно быстрее привыкнуть к команде. Мы должны показать парням, что мы — команда. Думаю, всё хорошо. Теперь у «Динамо» есть отличный ресурс.

Маричал? Рад, что в «Динамо» есть мой соотечественник. Пока не успел показать ему Москву, потому что у нас очень мало свободного времени: сейчас идёт матч за матчем. На следующей неделе будет небольшой перерыв, может, проведу ему экскурсию по Москве. Он качественный игрок. Уверен, он быстро адаптируется в команде. Маричал счастлив находиться в «Динамо», — сказал Лаксальт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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