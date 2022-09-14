«В переходе вон сколько дипломов продают! А толку?» Заварзин — о Зареме Салиховой

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин резко высказался о Зареме Салиховой, супруге экс-владельца московского клуба Леонида Федуна.



«Раз Федун прислушивается, значит, видит в ней хорошего эксперта по футболу. У нас пока женское мнение в футболе не очень прижилось, одна Смородская только засветилась.



Как мне Зарема в медиа? Да никак. С удивлением воспринял. Многие, кто хоть как‑то вокруг футбола вращается, не очень серьёзно восприняли. Может быть, она трижды гениальна, но пусть всё‑таки занимается своим делом — воспитывает детей.



Давайте приведу другой пример. Вот есть Марина Грановская, которая была у Абрамовича. Будем говорить, серый кардинал. Её никто не видел и не слышал, но всё, что там творилось, связанное с покупкой и продажей футболистов, везде был положительный результат.



Она нормально делала свою работу. Наверное, она там и сейчас осталась в качестве консультанта или ещё кого‑то, несмотря на то что пришёл новый владелец. И это правильно.



Если бы Зарема вышла в информационное пространство, когда «Спартак» становился пятикратным чемпионом, тогда её только на руках бы носили. Она была бы выше Романцева и остальных. А тут, кроме конфликтов с бывшими коллегами и критики нашего футбола, не было ничего. Все могут критиковать, ты лучше скажи, как делать и как добиться результата.



Зарема получила диплом МВА факультета футбола в университете Барселоны. Да факультет можно какой угодно закончить. В переходе вон столько дипломов продают! Можно и академиком стать, а толку‑то от этого? Всё расставляет на свои места только время и результат — а у неё результата нет. По крайней мере, на тот момент, когда она стала себя публично позиционировать. Повторюсь, ей надо на детей время и деньги тратить», — цитирует Заварзина «Матч ТВ».