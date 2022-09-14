В «Крыльях» объяснили, почему приняли решение не отпускать Пиняева в молодёжную сборную

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, почему клуб принял решение не отпускать Сергея Пиняева в расположение молодёжной сборной России.



«Да, действительно в клуб пришёл вызов на Сергея Пиняева в молодёжную сборную России. Мы только что общались с тренером Михаилом Галактионовым и совместно пришли к решению, что будет целесообразно, чтобы этот сбор Сергей остался в «Крыльях» и набрал оптимальную форму. Конечно, Сергей очень хочет помогать клубу и выступать за сборную, но пока лучше сделать так», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Ранее «РБ Спорт» сообщал, что 17-летний игрок получил вызов в молодёжную сборную России.



20 июля Пиняева госпитализировали из-за того, что во время тренировки он упал, почувствовав боль и слабость. В клинике сделали рентген и диагностировали пневмоторакс. 4 сентября он впервые вышел на поле во время матча Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1).