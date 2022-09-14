Жоржиньо поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Зальцбургом»
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Полузащитник «Челси» Жоржиньо поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с австрийским «Зальцбургом».
«Грэм Поттер отлично справился с задачей, спрашивая нас, в чём мы чувствуем себя комфортно, и мы должны продолжать в том же духе. Сейчас появилось много новой информации, и нам нужно попытаться это понять и помочь друг другу. «Зальцбург» — очень вертикальная и агрессивная команда. Это Лига чемпионов, так что это никогда не бывает легко. Нам нужно будет хорошо подготовиться», — цитирует Жоржиньо пресс-служба УЕФА.
Напомним, матч «Челси» — «Зальцбург» состоится сегодня, 14 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком из Словакии.
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