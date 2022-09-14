Терзич: Холанд сделал «Манчестер Сити» опаснее и сильнее. Они всегда в числе фаворитов ЛЧ

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в рамках которого команда сыграет на выезде с «Манчестер Сити». Он отдельно отметил опасность нападающего «горожан» Эрлинга Холанда.
«Холанд сделал «Манчестер Сити» ещё опаснее и сильнее. Эта команда обладает невероятным классом и мощью, всегда входит в число фаворитов Лиги чемпионов. Они стабильно набирают 90 очков в сильнейшей лиге мира», — цитирует Терзича пресс-служба УЕФА.
В нынешнем сезоне Холанд принял участие в шести матчах АПЛ, забил 10 голов и отдал одну результативную передачу.
Матч «Манчестер Сити» — «Боруссия» состоится сегодня, 14 сентября, на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Начало игры — в 22:00 мск.
- 14 сентября 2022
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