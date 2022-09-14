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ЦСКА — «Урал»: прямая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 17:30

ЦСКА — «Урал»: прямая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 17:30
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Сегодня, 14 сентября, в матче группового этапа Кубка России сезона-2022/2023 московский ЦСКА сыграет с «Уралом». Встреча состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало матча — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Урал».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым. В роли ассистенов судьи выступят Варанцо Петросян и Рустам Мухтаров. Резервный рефери — Александр Машлякевич.

В прошлом туре группового этапа Кубка России московский ЦСКА уверенно обыграл «Торпедо» со счётом 2:0, а «Урал» одержал победу в матче с «Сочи» (2:0). В следующем туре ЦСКА сыграет с «Сочи», а «Урал» — с московским «Торпедо».

Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак».

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