ЦСКА — «Урал»: прямая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 17:30

Сегодня, 14 сентября, в матче группового этапа Кубка России сезона-2022/2023 московский ЦСКА сыграет с «Уралом». Встреча состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало матча — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Урал».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым. В роли ассистенов судьи выступят Варанцо Петросян и Рустам Мухтаров. Резервный рефери — Александр Машлякевич.



В прошлом туре группового этапа Кубка России московский ЦСКА уверенно обыграл «Торпедо» со счётом 2:0, а «Урал» одержал победу в матче с «Сочи» (2:0). В следующем туре ЦСКА сыграет с «Сочи», а «Урал» — с московским «Торпедо».



Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак».