«Амкал» — «Звезда»: Сергей Киряков вывел любительский клуб вперёд

Сегодня, 14 сентября, в матче 1/64 финала Кубка России сезона-2022/2023 любительский клуб «Амкал» играет с санкт-петербургской «Звездой». Встреча проходит на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучал в 13:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи «Амкал» — «Звезда».



На 14-й минуте «Амкал» вышел вперёд в счёте. Защитник Сергей Киряков воспользовался результативной передачей от Михаила Прокопьева и поразил чужие ворота.



Напомним, в матче прошлой стадии Кубка России «Амкал» обыграл «Тверь» со счётом 1:0, а санкт-петербургская «Звезда» одолела «Ядро» (2:1).



Ранее другая любительская команда 2DROTS не смогла выйти в 1/64 финала Кубка России сезона-2022/2023. 2DROTS уступил ивановскому «Текстильщику» в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:5 — по пенальти).