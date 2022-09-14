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«Амкал» — «Звезда»: Сергей Киряков вывел любительский клуб вперёд

«Амкал» — «Звезда»: Сергей Киряков вывел любительский клуб вперёд
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Сегодня, 14 сентября, в матче 1/64 финала Кубка России сезона-2022/2023 любительский клуб «Амкал» играет с санкт-петербургской «Звездой». Встреча проходит на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучал в 13:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи «Амкал» — «Звезда».

На 14-й минуте «Амкал» вышел вперёд в счёте. Защитник Сергей Киряков воспользовался результативной передачей от Михаила Прокопьева и поразил чужие ворота.

Напомним, в матче прошлой стадии Кубка России «Амкал» обыграл «Тверь» со счётом 1:0, а санкт-петербургская «Звезда» одолела «Ядро» (2:1).

Ранее другая любительская команда 2DROTS не смогла выйти в 1/64 финала Кубка России сезона-2022/2023. 2DROTS уступил ивановскому «Текстильщику» в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:5 — по пенальти).

Фонбет Кубок России. 1/64 финала
14 сентября 2022, среда. 13:00 МСК
Амкал
Москва
Перерыв
2 : 2
Звезда СПб
Санкт-Петербург
1:0 Киряков – 14'   1:1 Першин – 23'   1:2 Великородный – 45'   2:2 Блатов – 88'
Удаления: Карпов – 82' / нет
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