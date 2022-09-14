Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тороп: Акинфеев иногда хвалит, но точно не критикует. Каждый день от него идут подсказы

Тороп: Акинфеев иногда хвалит, но точно не критикует. Каждый день от него идут подсказы
Комментарии

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп рассказал, как он взаимодействует с голкипером Игорем Акинфеевым.

«Каждый день от Акинфеева идут подсказы в тренировочном процессе — и по технике, и по ловле мяча, физической нагрузке, и даже в бытовом плане. И от Дмитрия Сергеевича Крамаренко тоже много советов, подсказок. Что-то одно выделить сложно, с нами в ежедневном режиме упорно занимаются, и мы с Даней Боковым это очень ценим.

Акинфеев иногда хвалит, но точно не критикует. Поясню слова Дани Бокова про подсказ — допустим, во время матча кто-то из нас пропускает, и мы думаем, что в данном эпизоде по-другому сыграть было невозможно. А Игорь говорит, что здесь можно было бы сыграть так, и показывает пять альтернативных действий», — цитирует Торопа пресс-служба ЦСКА.

Как топ-футболисты РПЛ учились в школе? Соболев дрался, а Кузяев шёл на медаль Как топ-футболисты РПЛ учились в школе? Соболев дрался, а Кузяев шёл на медаль
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022