Тороп: Акинфеев иногда хвалит, но точно не критикует. Каждый день от него идут подсказы

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп рассказал, как он взаимодействует с голкипером Игорем Акинфеевым.
«Каждый день от Акинфеева идут подсказы в тренировочном процессе — и по технике, и по ловле мяча, физической нагрузке, и даже в бытовом плане. И от Дмитрия Сергеевича Крамаренко тоже много советов, подсказок. Что-то одно выделить сложно, с нами в ежедневном режиме упорно занимаются, и мы с Даней Боковым это очень ценим.
Акинфеев иногда хвалит, но точно не критикует. Поясню слова Дани Бокова про подсказ — допустим, во время матча кто-то из нас пропускает, и мы думаем, что в данном эпизоде по-другому сыграть было невозможно. А Игорь говорит, что здесь можно было бы сыграть так, и показывает пять альтернативных действий», — цитирует Торопа пресс-служба ЦСКА.
- 14 сентября 2022
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