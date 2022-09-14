Наумов объяснил, в каком случае «Локомотив» может обыграть «Краснодар» в Кубке

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча 2-го тура Кубка России по футболу с «Краснодаром». Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.



«Локомотив» — кубковая команда, и надеюсь, что они сегодня покажут хорошую игру. Они всегда на кубковые матчи особенно настраивались и, думаю, сегодня должны выиграть. Положение, конечно, плохое — тренерский штаб мне совсем не нравится. Вряд ли эти немцы вообще умеют руководить командой, но подбор игроков у «Локомотива» всё же хороший. Должны дать бой «Краснодару». Многое будет зависеть от того, будет ли проведена ротация, в каких составах выйдут команды. Если «Локо» выйдет боевым составом и с должным настроем, то «Краснодар» они могут обыграть», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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