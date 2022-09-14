Фёдор Смолов: думаю, у всех игроков бывает такой период, когда тебя задолбал футбол

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал о моментах, когда он устаёт от футбола.
«Думаю, у всех игроков бывает такой период, когда тебя задолбал футбол. Особенно, когда ты в конце октября играешь по два раза в неделю, постоянно летаешь, не высыпаешься, у тебя всё болит. Тогда думаешь: «Блин, когда уже отпуск? Скорее бы уже середина декабря, на фиг это футбол не нужен».
Как давно я был в стрип-клубе? Нет так давно на самом деле. В июне был. Я хожу в стрип-клуб, и при этом у меня есть отношения. Мы как-то даже вместе с девушкой ходили. Она нормально к этому относится. Я там время очень культурно провожу, в компании своих друзей», — сказал Фёдор Смолов в эфире YouTube-передачи «AGENTSHOW».
Смолов вернулся в стан бело-голубых в предыдущее зимнее трансферное окно. До этого игрок выступал за «Локомотив». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Фёдор в семи матчах забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. В прошлом первенстве за железнодорожников и бело-голубых игрок забил 12 голов.
- 14 сентября 2022
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