Проведи перерыв на сборные с пользой — приходи на «Чемпионат Brainboy»!

27 сентября в 20:00 в традиционном Hard Rock Cafe состоится новая игра футбольного квиза «Чемпионат Brainboy». Собираемся с новыми интеллектуальными силами: проверим, кто запоминает спортивные события лучше всех!



Игра состоит из семи раундов разного формата: будут вопросы на логику, эрудицию, интуицию и чувство юмора. Много вопросов на знание актуальной футбольной повестки, поэтому советуем изучить «Чемпионат» накануне игры. Ведущий Даниил Махалин и множество подарков ждут тебя!



Если ты точно знаешь, чем отличается ЛеванГольски от ЛеванНольски, а также лучше Юрана можешь разобрать московский «Спартак», то срочно собирай команду и регистрируйся!