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Создатель «Амкала» заявил, что будет требовать переигровку кубкового матча со «Звездой»

Создатель «Амкала» заявил, что будет требовать переигровку кубкового матча со «Звездой»
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Создатель медийного футбольного клуба «Амкал» Герман Попков заявил о намерении требовать переигровку матча 1/64 финала Кубка России с санкт-петербургской «Звездой» (2:2, 2:4 — по пенальти).

«Будем ли требовать переигровку? Да, напишем в РФС. Посмотрим, что ответят», — сказал Попков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, «Звезда» вышла в 1/32 финала Кубка России, ранее в 1/128 финала клуб оказался сильнее «Ядра» (2:1). «Амкал» ранее прошёл «Зоркий» (1:1, 8:7 пен.) и «Тверь» (1:0).

Ранее другая любительская команда 2DROTS не смогла выйти в 1/64 финала Кубка России сезона-2022/2023. 2DROTS уступил ивановскому «Текстильщику» в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:5 — по пенальти).

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