Главный тренер «Звезды» Комбаров высказался об участии медийных команд в Кубке России

Главный тренер санкт-петербургской «Звезды» Дмитрий Комбаров высказался об участии медийных команд в Кубке России. Ранее клуб одержал победу в матче 1/64 финала Кубка России с любительской командой «Амкал» (2:2, 4:2 пен.).



«Для нас каждый матч принципиальный. Одинаковый настрой, желание. Никто не воспринимал соперника как блогеров, любителей. Команда у них хорошая. Где-то заводились, где-то перебарщивали. Но у них концепция такая. Для них нормально, что они заводят стадион.



Есть футбольные правила, есть судья, он должен реагировать на эмоции. Каждая команда ведёт себя как хочет. Но игру должен вести судья по футбольным правилам.



Я всегда оцениваю новые начинания хорошо. Для развития футбола это правильный шаг — дать возможность команде проявить себя в Кубке. Этим самым Медиалига ещё шагнёт вперёд и станет более профессиональной», — передаёт слова Комбарова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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