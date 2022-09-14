Президент РПЛ Алаев обратился к «Амкалу» после вылета команды из Кубка России

Президент РПЛ Александр Алаев обратился к «Амкалу» после вылета команды из Кубка России.



«Хочу поблагодарить команды 2Drots и «Амкал» за выступление в Кубке России. Парни, это не поражение, а большая победа для всех. Победа для Кубка, начальные стадии которого впервые транслировали по федеральному каналу. Победа для болельщиков, которым вы подарили мощнейшие эмоции.



А ещё, выступление команд из медиафутбола — повод проанализировать ситуацию со статусом профессиональных клубов в нашей стране и проработать ряд мер по повышению конкурентоспособности соревнований. В первую очередь это касается Второй Лиги», — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, «Звезда» вышла в 1/32 финала Кубка России, ранее в 1/128 финала клуб оказался сильнее «Ядра» (2:1). «Амкал» ранее прошёл «Зоркий» (1:1, 8:7 пен.) и «Тверь» (1:0).