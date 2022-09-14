Александр Мостовой: не жду, что ЦСКА легко разберётся с «Уралом» в Кубке России

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча группового этапа Кубка России сезона-2022/2023 ЦСКА — «Урал».
«Гончаренко уже много бывших клубов имеет. Исходя из того, что Кубок многие команды играют полурезервными составами, то и этот матч не должен стать исключением. Не имеет смысла выпускать всех основных. Жду борьбы.
Не знаю, сможет ли ЦСКА обыграть «Урал». Конечно, у ЦСКА запас гораздо приличнее — у «Урала» еле два человека на замену выходят. Я вижу, что будет борьба. Я не жду, что ЦСКА легко разберётся», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В прошлом туре группового этапа Кубка России московский ЦСКА уверенно обыграл «Торпедо» со счётом 2:0, а «Урал» одержал победу в матче с «Сочи» (2:0). В следующем туре ЦСКА сыграет с «Сочи», а «Урал» — с московским «Торпедо».
- 14 сентября 2022
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