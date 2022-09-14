«То, что мы видим — нереально». Экс-скаут «Мольде» — о том, как Холанд мог перейти в «МЮ»

Бывший скаут «Мольде» Джон Вик рассказал, как форвард Эрлинг Холанд мог стать игроком «Манчестер Юнайтед».
«Помню день, когда я наблюдал за тренировкой Эрлинга. Он был с нами семь или восемь месяцев, очень усердно тренировался и стал частью команды. Я спустился к Уле-Гуннару Сульшеру, который был главным тренером «Мольде», и сказал: «Ты должен позвонить в «Манчестер Юнайтед», приятель. То, что мы видим, – нереально».
Мы с Уле понимали, что этот парень настолько хорош, что мы не сможем его удержать. Уле согласился абсолютно со всем. «Я позвоню, – сказал он, – им нужно услышать об этом парне».
У нас были друзья в «Юнайтед». В начале 2000-х я тесно сотрудничал с «Юнайтед», но большинство людей, которых я знал, ушли. Но Уле это Уле. «Ради бога, – сказал я, – позвони Ники Батту (глава академии «Юнайтед». — Прим. «Чемпионата») или кому-то в клубе».
Это было ещё до того, как Эрлинг по-настоящему начал играть за «Мольде». Уле сделал телефонный звонок. Итак, они узнали имя Холанда. Как на это отреагировал «Манчестер Юнайтед», я не знаю», – цитирует Вика The Athletic.
- 14 сентября 2022
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