Масалитин: в игре с «Уралом» посмотрим ближайший резерв ЦСКА. Победит тот, у кого он лучше
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча группового этапа Кубка России сезона-2022/2023 с «Уралом», который состоится сегодня, 14 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.
«Кубок показал, что ЦСКА наверняка даст игровое время тем, кто мало играл. Сделают смешанный состав. У «Урала» следующий матч дома с «Ахматом» — очень важная игра для «Урала». Думаю, что они тоже приберегут игроков. Ждать от этого матча чего-то сверхъестественного не стоит. Сможем посмотреть у ЦСКА ближайший резерв. У кого резерв лучше, тот и будет владеть инициативой и победит», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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