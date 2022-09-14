Масалитин: в игре с «Уралом» посмотрим ближайший резерв ЦСКА. Победит тот, у кого он лучше

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча группового этапа Кубка России сезона-2022/2023 с «Уралом», который состоится сегодня, 14 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.



«Кубок показал, что ЦСКА наверняка даст игровое время тем, кто мало играл. Сделают смешанный состав. У «Урала» следующий матч дома с «Ахматом» — очень важная игра для «Урала». Думаю, что они тоже приберегут игроков. Ждать от этого матча чего-то сверхъестественного не стоит. Сможем посмотреть у ЦСКА ближайший резерв. У кого резерв лучше, тот и будет владеть инициативой и победит», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.