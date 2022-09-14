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ЦСКА — «Урал»: составы команд на матч Кубка России

ЦСКА — «Урал»: составы команд на матч Кубка России
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Стали известны составы ЦСКА и «Урала» на матч группового этапа Кубка России. Встреча состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало матча — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Урал».

ЦСКА: Тороп, Мойзес, Дивеев, Фукс, Роша, Набабкин, Мухин, Обляков, Кучаев, Ермаков, Гайч.

«Урал»: Алексеев, Бевеев, Кулаков, Гогличидзе, Эмерсон, Егорычев, Сиссе, Газинский, Влут, Ранджелович, Каштанов.

В прошлом туре группового этапа Кубка России московский ЦСКА уверенно обыграл «Торпедо» со счётом 2:0, а «Урал» одержал победу в матче с «Сочи» (2:0). В следующем туре ЦСКА сыграет с «Сочи», а «Урал» — с московским «Торпедо». Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак».

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