Хамес Родригес может перейти в «Олимпиакос»

Колумбийский полузащитник «Аль-Райяна» Хамес Родригес близок к переходу в греческий «Олимпиакос», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

31-летний футболист уже находится в Греции, где ему предстоит пройти медицинское обследование и подписать контракт, чтобы присоединиться к «Олимпиакосу». Греческий клуб возьмёт Родригеса в аренду. Фабрицио Романо отмечает, что у игрока появится возможность вновь сыграть в одной команде с бразильцем Марсело, с которым они вместе выступали за мадридский «Реал».

Колумбийский футболист защищает цвета катарского «Аль-Райяна» с 2021 года, куда он перешёл после одного сезона в стан английского «Эвертона». Родригес также выступал за мюнхенскую «Баварию».